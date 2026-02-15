ТСН у соціальних мережах

Політика
247
2 хв

Ексміністра енергетики Галущенка затримали на кордоні - у чому його звинувачують

Колишнього міністра енергетики затримали при спробі перетину кордону.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Герман Галущенко

Герман Галущенко / © Офіс президента України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що у неділю, 15 лютого, під час перетину державного кордону детективи затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Відповідну інформацію НАБУ опублікувало у Telegram.

Уточнюється, що затримання відбулося у межах справи «Мідас».

«Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду», — наголосили у НАБУ.

Журналіст Віталій Глагола зазначає, що колишній міністр прямував поїздом «Київ-Варшава».

«У Галущенка є право виїжджати за кордон, так як має трьох неповнолітніх дітей. Живуть не в Україні, а в Швейцарії, але то таке. Тож, тут без сумніву якщо зняли з потяга — то очевидно по запиту правоохоронців. Тобто НАБУ та САП», — написав про затримання колишнього міністра енергетики народний депутат Ярослав Железняк.

Видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела зазначає, що Галущенку планують вручити підозру, щойно його доправлять до Києва.

У чому звинувачують Галущенка

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики від 2021 до 2025 року, а від 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

Галущенко фігурує у справі НАБУ під назвою «Мідас» — про масштабну корупцію у сфері енергетики, організатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.

Сам Галущенко після відставки на той момент уже з посади міністра юстиції, куди він перейшов після багаторічного керівництва Міністерством енергетики, у публічному просторі не з’являвся.

Відомо, що у листопаді він був на допиті НАБУ, а в середині січня з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Там він сказав, що проходить у справі як свідок.

Після оприлюднення матеріалів 12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.

14 листопада його вивели зі складу РНБО, а 19 листопада ВР підтримала постанову про звільнення Германа Галущенка з посади міністра.

«Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Ігоря Миронюка», — зазначав прокурор САП.

За даними прокуратури, слідство має підтверджені докази того, що до злочинних схем був залучений Галущенко, на той час міністр енергетики.

