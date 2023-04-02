Екснардепа Новинського у рясі помітили в найбільшій російській церкві Цюриха

У неділю, 2 квітня, колишній народний депутат Вадим Новинський здійснював богослужіння у найбільшому храмі Російської православної церкви в швейцарському місті Цюриху. Він є не тільки великим бізнесменом, але й священнослужителем УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вадима Новинського помітили у храмі воскресіння Христового, який у 2022 році освячував патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв).

У виданні зауважили, що під час богослужіння навколо церкви висіли українські прапори і навіть був портрет президента України Володимира Зеленського.

За словами Новинського, він переїхав до Швейцарії з Німеччини, повертатися до України наразі не планує, а зараз “працює на мир”.

Екснардеп прокоментував події довкола Києво-Печерської лаври, зокрема кримінальну справу проти митрополита Павла (Петра Лебедя), заявивши, що все там засноване “на брехні й маніпуляціях".

“Відбуваються обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було від 1937 року”, – бідкався він.

Новинський також вважає, що УПЦ МП позбавили права користуватися лаврою, оскільки вона не пішла на об’єднання з “розкольниками”.

"Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі", - сказав колишній нардеп.

Нагадаємо, всупереч закону, московський патріархат не покинув Києво-Печерську лавру. Після гучного скандалу з митрополитом Павлом, сьогодні, 2 квітня, очільник УПЦ МП Онуфрій провів там недільну службу.

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