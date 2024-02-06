Екснардепа та соратника Медведчука Рената Кузьміна судитимуть за державну зраду

На початку березня 2023 року суд заочно арештував колишнього нардепа Рената Кузьміна.

У вересні 2023 року, за клопотанням ДБР, суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього народного депутата Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України від забороненої партії "ОПЗЖ".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Рената Кузьміна обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).

Як встановили у ході досудового розслідування, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення Росії до України озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та Телеграм-каналі пропагандистські матеріали.

"Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави. Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - повідомили у генпрокуратурі.

Що відомо про Кузьміна

Ренат Кузьмін – депутат IX скликання Верховної Ради. Був заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони України (від 4 жовтня 2013 року до 2014-го), першим заступником генерального прокурора України (2010–2013).

У травні 2014 року проти Кузьміна були розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного переслідування ексміністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Також Кузьміна підозрювали у відмиванні грошей та інших особливо тяжких злочинах. 5 вересня 2019 року його було знято з розшуку Інтерполу.

Кузьмін 2019 року отримав мандат народного депутата IX скликання. Зважаючи на те, що Кузьмін був у розшуку, ЦВК спочатку заборонила йому брати участь у виборах, але згодом допустила. Він отримав мандат від проросійської партії ОПЗЖ. Кузьмін неодноразово робив антиукраїнські заяви на каналах Віктора Медведчука.

На початку березня 2023 року суд заочно арештував екснардепа Кузьміна.

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