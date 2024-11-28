Екснардепка розповіла, як зацікавити команду Трампа у перемозі України

Україна може легко налагодити співпрацю з адміністрацією новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Таку думку етері телеканалу Еспресо висловила народна депутатка України VIII скликання, ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець.

Вона зазначила, що Києву слід показати команді Трампа, що перемога України відкриває нові можливості для американського бізнесу.

"Трамп як політик буде дивитися на вигідні угоди для себе. А чому ми постійно паралельно говоримо про НАТО? Тому що це "парасолька безпеки", яка дозволяє бізнесу розвиватися та інвестиціям приходити на цю територію", - зазначила Юринець.

Вона зазначила, що Україна має багато ресурсів, які можуть дати економічний поштовх за допомогою технологій США, що сприятиме відновленню країни після війни. Вона зазначила, що з новою владою США треба говорити мовою цифр і аргументів на користь перемоги України, яка може стати спільною.

"Новообраний президент хоче показати, що він може допомогти зробити Америку сильнішою. Це демократія в дії. Ми не впливаємо на вибір, але залучати і пов'язувати бізнеси можна дуже ефективно", - додала вона.

Сполучені Штати можуть бути зацікавлені у видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у разі звільнення Сходу України.

"Ці території потребуватимуть великих інвестицій, і Сполучені Штати можуть їх надати. До того ж Україна має добре навчених людей, які люблять свою країну, захищають її і готові робити успішний бізнес", - резюмувала екснардепка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп запропонував врегулювати війну в Україні 80-річному генералу.

Крім того, ми раніше інформували, що український нардеп висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив чому.

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