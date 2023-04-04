Ексочільник Держдепу США: Майбутнє Росії залежить від закінчення війни в Україні

Майбутнє післявоєнної Росії, за словами ексочільника Держдепу США, залежить від того, як завершиться війна в Україні.
Ексглава Держдепу США часів президентства Дональда Трампа Майк Помпео переконаний, що майбутнє Росії залежить від ситуації в Україні.
Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".
"Це (майбутнє Росії – ред.) залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни – ред.) досягнемо", – сказав він.
Помпео переконаний, що після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, яка захистить світ від схожих ситуацій в майбутньому.
"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним", – сказав ексочільник Держдепу США.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками.
Читайте також:
- Росіяни вдають з себе воїнів ЗСУ і заявляють про "другий Бахмут" в Авдіївці: у ЦПД розкрили черговий фейк
- Як у СРСР: Кремль конфісковує закордонні паспорти своїх еліт, побоюючись, що вони втечуть за кордон – FT
- У Москві почалася прихована мобілізація: влада масово вербує "добровольців"-росіян та іноземців