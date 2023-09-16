У Вірменії може статися військовий заколот – експерт

Росія перекидає бойовиків ПВК "Вагнер" з Карабаху через Лачинський коридор до Вірменії, там може статися військовий заколот.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів Ельхан Нурієв, член спілки Офіцерів України, голова оборонного штабу Нагорного Карабаху (1992-1993 рр.).

Він зауважив, що допоки у тому регіоні перебуває Росія, перестрілки на вірменсько-азербайджанському кордоні триватимуть, і ні про яку стабільність говорити неможливо.

"Зараз йде витіснення Росії з регіону, що обов'язково і відбудеться. Крім того, і Вірменія зрозуміла, що розраховувати на можливості РФ немає сенсу. Що може бути поганого у такому випадку? У нас є інформація, і я б хотів, щоб наші вірменські друзі про це почули. Росія туди перекидає "вагнерівських" бойовиків, з Карабаху через Лачинський коридор. Інформація, яка нам надходить з Кавказу, свідчить про те, що у Вірменії може статися військовий заколот", - сказав Ельхан Нурієв.

За словами голови оборонного штабу Нагорного Карабаху, Вірменія не така велика країна – всього 36 тис. кв. км, як середньостатистична область України. До того ж на території Вірменії офіційно перебувають російські війська, також РФ озброїла бойовиків у Нагірному Карабасі.

"Я майже впевнений у тому, що будуть намагання зробити заколот. А якщо Вірменія з Азербайджаном домовляться, то Росії нема за що там триматися", - підсумував Нурієв.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припустив, що одного дня Росія, яка взяла на себе зобов'язання "допомогти" у конфлікті щодо Нагірного Карабаху, може піти із нього.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на гаранта своєї безпеки.

Читайте також: