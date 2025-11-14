Ексочільник MI6: диктатор Путін не має наміру укладати мир з Україною

Путін / © Associated Press

Останні оцінки розвідки свідчать, що диктатор Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Про це заявив колишній керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур.

Мур, який залишив посаду глави MI6 у вересні, в інтерв’ю Bloomberg’s The Mishal Husain Show пояснив, що російського президента потрібно буде серйозно примусити піти на угоду, подібну до тієї, яку прагне укласти Дональд Трамп.

Його оцінка узгоджується з попередніми повідомленнями, згідно з якими американська розвідка також вважає, що Путін продовжує вести повномасштабну війну проти України.

«За нинішніх умов — ґрунтуючись на доступі до розвідданих, який я мав кілька тижнів тому — він не готовий до угоди», — сказав Мур. — «На мою думку, висновок простий: на нього треба чинити більший тиск, щоб він погодився».

Інтерв’ю Мур дав через два місяці після завершення свого п’ятирічного терміну на посаді голови британської розвідслужби. Новий лейбористський уряд під керівництвом прем’єра Кіра Стармера вже пообіцяв продовжувати військову допомогу Україні, одночасно підтримуючи дипломатичні ініціативи Дональда Трампа щодо припинення вогню.

«Наш обов’язок — чітко доносити те, що каже нам розвідка», — підкреслив Мур. — «І вона свідчить, наприклад, що Путін не має наміру домовлятися. Для нього це не лише питання територій — це бажання підкорити Україну та перетворити її на щось схоже на Білорусь».

Колишній глава MI6 також зазначив, що у команді Трампа він бачить «еволюцію мислення» щодо Путіна.

«Очевидно, Путін намагається нас переграти. Він розвідник, я знаю цей тип. Він намагається маневрувати, щоб поставити нас у зручне для себе становище, і ми не повинні дозволяти йому цього робити».

Мур також попередив, що нестача підтримки України може мати наслідки далеко за межами Європи — у тому числі в Азії, де уважно стежать за реакцією Заходу.

«Є серйозна небезпека, що якщо він побачить нашу слабкість у питанні України, то зробить висновки щодо власних дій у Південно-Китайському морі — і, можливо, щодо Тайваню», — наголосив Мур.

Він також пояснив, яку додаткову підтримку партнери могли б надати Україні, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів:

«Більше тиску на полі бою. Українська оборонна промисловість недофінансована, але має резервні потужності, які можна запустити за рахунок коштів. Ми можемо надати більше дозволів на використання далекобійної зброї, посилити протиповітряну оборону. Є також можливість посилити тиск на самого Путіна всередині країни».

«Я не очікую миттєвих результатів. Ми маємо бути терплячими та готовими вистояти. Я неодноразово казав, що це питання має визначальне значення для Заходу — ми не можемо програти цю боротьбу волі», — підсумував він.

