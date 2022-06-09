Ексохоронець Медведчука гіпнотизував свого шефа та через шаманів шукав контактів з Путіним - ЗМІ

Ексохоронець Медведчука гіпнотизував свого шефа та через шаманів шукав контактів з Путіним - ЗМІ

Ексохоронець Віктора Медведчука Віктор Чорний гіпнотизував свого шефа, щоб стати народним депутатом.

Також Чорний за допомогою шаманів хотів налагодити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bihus Info.

Журналісти отримали дані з вмістом жорсткого диска ноутбука нардепа Чорного, який раніше працював охоронцем кума Путіна.

У ноутбуці ексохоронця Медведчука є відео, на яких записані сеанси гіпнозу. Гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Таким чином гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину. На іншому відео є кадри, де гіпнолог просить "сліпера", який нібито проник у свідомість кума Путіна, зробити Віктора Чорного нардепом.

На ноутбуці знайшли фото українських політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Євгенія Мураєва і Вадима Новинського. Із фотографіями Зеленського, підписаними "президент України", та фотографіями Бойка, підписаними "прем’єр-міністр України" проводились якісь незрозумілі ритуали.

На ще одному відео гіпнолог запитує "сліпера", як Чорному добитись успіху в спілкуванні з Путіним. На що "свідомість Медведчука" відповідає, що його кум вірить у все. Також є відео, де ці люди обговорюють знищення "неправильних людей сильною країною".

Прикметно, що гіпнологи і "сліпери" з ноутбука Чорного судячи з їхніх розмов мешкають у Росії.

Також на ноутбуці знайшли відео, які свідчать про те, що охоронна фірма Чорного стежила за патріотичними рухами в Україні.

Нагадаємо, справу Медведчука, який підозрюється у держзраді, в ДБР вже завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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