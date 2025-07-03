Чому Трамп призупинив постачання зброї: експерт назвав неочікувані причини

Чому Трамп призупинив постачання зброї / © Reuters

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Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні може бути частиною «гри на Путіна» та ознакою слабкості перед Росією.

Таку думку висловив Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, у своїй статті для LIGA.net.

Бадрак припускає, що «трампівський атракціон світового масштабу» міг бути присвячений російському диктатору Володимиру Путіну, враховуючи «особливості психіки американського президента». Ця гіпотеза підкріплюється тим, що одразу після оголошення про призупинення постачань речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: «Що менше зброї отримуватиме Київ, то ближче закінчення СВО». Бадрак інтерпретує цю фразу як можливий натяк як на мир, так і на повну окупацію України.

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Експерт наголошує на відсутності консультацій чи навіть елементарних попереджень європейським союзникам, які були «приголомшені рішенням Трампа». Він також посилається на статтю The Wall Street Journal, яка вказувала на утримання США від передавання високоточних ракет, запаси яких не є критично малими. На думку видання, «рішення не давати Україні зброю — ворожий вчинок, що грає на користь Путіну». Журналісти WSJ, за словами Бадрака, навіть «вкололи Трампа в найболісніше місце — самооцінку, вказавши на демонстрацію головнокомандувачем слабкості перед Росією».

Можливий перехід до продажу зброї та європейська ініціатива

Бадрак також припускає, що США можуть змінити підхід, перейшовши від військової допомоги до прямого продажу зброї Україні за кошти європейського континенту. Він зазначає, що це питання ретельно вивчалося під час саміту НАТО. Після оголошення Пентагону про призупинення постачань з’явилися публікації про намір України отримати дозвіл на купівлю зброї США, зокрема через Європу.

Крім того, кілька європейських урядів розглядають плани закупівлі зброї зі своїх оборонних бюджетів для передавання Україні. Ці витрати зараховуватимуться до нової суми витрат НАТО на оборону, проте, за словами Бадрака, твердих зобов’язань наразі немає. «Ці постачання поивнні будуть здійснюватися за схваленням уряду США, і це питання поки обговорюється», — цитує він видання Politico.

Нагадаємо, стало відомо, що Сполучені Штати призупиняють постачання деяких видів зброї Україні. У Вашингтоні пояснюють це рішення необхідністю «поставити інтереси Америки на перше місце».

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За інформацією ЗМІ, очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання озброєння після публікації службової записки про аудит арсеналів боєприпасів.

На тлі скорочення постачань зброї від США Україна тепер змінює тактику. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закупити американську зброю для України.