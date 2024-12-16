Експерт-міжнародник назвав іноземного лідера, який найбільше захищає інтереси України

Наразі головним європейським політиком, який послідовно захищає українські інтереси на міжнародній арені, виявився президент Франції Емманюель Макрон.

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Він заявив, що Макрон не дає Києву приводів у собі розчаруватись.

"Він сьогодні є головним українським дипломатом у світі. Він суперактивно та успішно працює по всьому світу, звісно, в першу чергу в Європі. Макрон поступово стає головним представником Європи. Те, що Трамп прилетів саме у Францію в першу чергу, як на мене, є найкращим свідченням цієї ситуації", - пояснив Несвітайлов.

Крім того, аналітик впевнений, що ідея Макрона про розміщення миротворчого контингенту на території України матиме результат.

"Макрон дуже активно просуває історію з розміщенням французьких та інших європейських військ на території України по лінії розмежування як один із варіантів гарантій безпеки для Києва. Це також дуже велика перевага, оскільки якби цим займалась Україна, то це була б зовсім інша історія. А так Макрон просуває цю історію зсередини, і мені здається, що з його напором і ентузіазмом з цього якийсь результат має вийти", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити план щодо України.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський сказав, що потрібно для правильного завершення війни.

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