Експерт-міжнародник пояснив, чому Путін не піде на переговори щодо закінчення війни

Російський диктатор Путін наразі не планує ніяких переговорів щодо припинення вогню чи завершення війни в Україні.

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Він заявив, що у разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа, той може почати погрожувати Путіну надати Україні всю необхідну зброю та дозволити удари вглиб території РФ, якщо у Кремлі відмовляться від переговорів про мир.

"Втім, Путін у відповідь теж може погрожувати допомогою Китаю у вторгненні в Тайвань. Або інтеграцією з Китаєм навіть з постачанням ядерної зброї для Пекіна. На цьому вся аргументація Дональда Трампа закінчиться", - пояснив Несвітайлов.

Експерт зазначив, що наразі у Росії вигідна позиція, тому вона не зацікавлена у переговорах щодо закінчення війни.

"У Трампа на фундаментальному рівні немає розуміння, як все це працює. Він це показав ще під час своєї попередньої каденції. Трамп уже зустрічався з Кім Чен Ином і розповідав, що криза закінчиться. Стало тільки гірше. До того ж він ще й з Південною Кореєю зіпсував відносини. Теж саме було і зі стіною на кордоні з Мексикою. Він розповідав, що Мексика сама заплатить за будівництво стіни", - заявив експерт.

Він зазначив, що наразі для України немає однозначно позитивного варіанту результатів виборів у США.

"Є помірковано поганий та ймовірно катастрофічний. Також слід враховувати, наскільки РФ готова до переговорів. Зараз точні ні. Вони перебувають у сильній позиції. Росія далі наступає на території України й окуповує нові населені пункти. Реакції світу на війська КНДР на лінії фронту взагалі немає. Путін у виграшній позиції, йому взагалі не потрібні переговори", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич під час телефонної розмови з Володимиром Путіним підняв питання припинення вогню, проте російський лідер "не виявив зацікавленості".

Крім того, ми раніше інформували, що в Інституті вивчення війни заявили, що Путін прагне не переговорів, а знищення України.

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