Експерт-міжнародник розкрив можливі сценарії переговорів Трампа і Путіна

Власне, від того, як пройде телефонна розмова між Трампом і Путіним, залежить, чи відбудеться угода про припинення вогню, або ж Путін продовжить наступ

Майбутня телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним може призвести до двох можливих варіантів розвитку подій.

Про це розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в етері телеканалу "Еспресо".

"У мене є наразі дві версії того, що може відбутися сьогодні. Перша версія - це легітимація попередніх домовленостей. Стівен Віткофф нещодавно відвідував Москву. Він кілька годин чекав на Путіна, а потім вони говорили кілька годин. Віткофф повернувся, і нічого конкретного щодо цього візиту ми не почули. Тобто або дійсно вони ні про що не домовились, або домовились, але, щоб не перетягувати на себе ковдру, Віткофф вирішив віддати всі лаври Трампу, або Трамп вирішив привласнити їх собі. І сьогодні він має намір поспілкуватися з Путіним і оголосити про певні домовленості.

За його словами, другий сценарій передбачає, що Путін і Віткофф не змогли досягти будь-яких домовленостей, і тепер Трамп спробує напряму домовитись з Путіним, можливо, навіть застосувавши тиск.

Експерт вважає, що Путін не готовий до угоди про припинення вогню на даному етапі, оскільки триває Курська операція і Росія ще має наступальний потенціал.

Він допускає, що президент РФ захоче домовитись про припинення вогню лише після того, як зрозуміє, що цей потенціал вичерпано і ЗСУ витіснили російські війська з Курської області. У такому разі 30 днів перемир’я будуть використані для закріплення позицій і мінування, з можливістю порушувати режим припинення вогню. Питання, за словами експерта, полягає в тому, чи готовий Трамп чекати, поки Путін продовжить наступ, або буде здійснювати тиск на Росію. На даний момент, зазначає він, є лише розмови про тиск, а конкретних дій від Трампа замало.

Нагадаємо, 18 березня, з 16:00 до 18:00 за московським часом (с 15 до 17 по Києву) президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

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