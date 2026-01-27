Експерт назвав головну помилку Трампа у діалозі з Росією: чим це може обернутися для України

Трамп та Путін / © ТСН

Попри обережні сигнали про продовження зустрічей після раунду переговорів в Абу-Дабі, у Києві зберігається скепсис щодо реальних намірів Кремля. Існує висока ймовірність, що Росія використовує дипломатичний трек виключно для затягування часу та імітації процесу.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

За словами експерта, сам факт діалогу в ОАЕ є важливим, оскільки демонструє готовність сторін до комунікації. Проте, судити про успіх можна буде лише тоді, коли заяви перетворяться на верифіковані рішення. Наразі ж Росія не демонструє жодної готовності навіть до обмежених гуманітарних кроків, як-от енергетичне перемир’я.

«Це може бути одна велика суцільна імітація переговорного процесу з боку Москви», — наголосив Желіховський.

Ультиматум щодо Донбасу

Найскладнішим етапом переговорів залишається питання територій. Путін використовує його як головний інструмент шантажу, висуваючи до України максималістські вимоги, які не мають нічого спільного з пошуком компромісу.

Експерт підкреслив, що вимога Кремля про вивід Збройних сил України з підконтрольних уряду територій Донбасу є «абсолютним нонсенсом».

«Вони хочуть, щоб Збройні сили України залишили території Донбасу, які перебувають під контролем українського уряду. Питання Донбасу, питання територій — це те, що Путін використовує для затягування процесу», — зазначив міжнародник.

У кращому випадку, на думку політолога, мова може йти про замороження конфлікту по нинішній лінії розмежування, але навіть це не гарантує безпеки.

Яка пастка для США

Желіховський вважає, що Сполучені Штати опинилися у складній ситуації, яку він назвав «пасткою Анкориджу». Дональд Трамп та його команда, будуючи комунікацію з Москвою, самі звузили собі простір для маневру.

Росіяни активно використовують попередні домовленості та обіцянки як щит. Якщо переговори зірвуться через непомірні апетити Кремля, Москва спробує перекласти відповідальність на Вашингтон та Київ, стверджуючи, що «стоїть на своїй позиції».

«Росія вийде сухою з води. Вашингтон може не зуміти покарати Москву за те, що вона фактично зірве переговори своїми максималістськими вимогами», — підсумував експерт.

Таким чином, існує ризик, що Росія вийде з цього дипломатичного раунду без нових санкцій і з мінімальними втратами, продовжуючи агресію.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія продовжує масовані удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України, назвавши ці дії цинічним терором і грубим порушенням міжнародного права.

За його словами, атаки відбуваються з особливою жорстокістю взимку та на тлі дипломатичних контактів, тоді як Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів для систем ППО. Пісторіус також наголосив, що Німеччина безперервно постачає комплекси IRIS-T, однак передача систем Patriot обмежена через вичерпання запасів бундесверу та очікування нових поставок зі США.