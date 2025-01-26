Експерт назвав найбільш реальний сценарій закінчення війни в Україні

Наразі існує створенні єдиного дипломатичного фронту з адміністрацією Трампа для тиску на Кремль.

Найреальнішим сценарієм закінчення війни в Україні є зупинка активних бойових дій з незначними територіальними змінами.

Таку думку висловив експерт Станіслав Желіховський, пише "24 Канал".

"Якби Путін погодився на перемовини, тобто зупинка гарячої фази по лінії фронту з незначними територіальними обмінами, наприклад, щодо Курщини та Харківщини, і з можливими гарантіями безпеки, але не вступу України в НАТО", – наголосив він.

Желіховський також зазначив, що розгортання миротворчих сил Заходу на території України є малоймовірним варіантом розвитку подій.

"Можливо, вдасться розгорнути мінімальні мілітаризовані сили з мінімальним озброєнням, щоб контролювати лінію фронту та виконання угоди, яку може підписати Україна та Росія", - додав він.

Нагадаємо, The Times назвав чотири сценарії закінчення війни в Україні. Всі вони передбачають єдине — Україна потребує підтримки президента США Дональд Трампа, а також виключають раптову смерть Володимира Путіна.

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