Експерт назвав найбільшу загрозу для Європи з боку США та РФ

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Найбільшу небезпеку для Європейського Союзу становлять не окремі зовнішні виклики, а потенційна координація дій Вашингтона і Москви, спрямована на демонтаж колективної європейської сили.

Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

За його словами, йдеться про підхід, за якого США та Росія уникають взаємодії з ЄС як єдиним суб’єктом, натомість роблячи ставку на прямі домовленості з окремими національними урядами.

Реклама

«Найбільшою загрозою може бути саме цей спільний підхід Трампа й Путіна до Європи з планом демонтажу Європейського Союзу. Тобто вони обидва не хочуть мати справу з колективною силою, вони прагнуть взаємодіяти лише з національними урядами, двосторонньо та транзакційно», — наголосив Горбач.

Він зауважив, що така логіка характерна не лише для політики США, а й для дій диктатора Путіна. Зокрема, Росія традиційно намагається продавати нафту й газ окремим країнам, отримуючи можливість тиснути на їхні уряди та маніпулювати політичними рішеннями.

За словами експерта, подібна практика широко застосовувалася ще за часів Радянського Союзу й зберігається у сучасній РФ.

«Найгірше, що може статися, — це їхні синхронні дії з демонтажу Європейського Союзу та повернення геополітичної й безпекової ситуації до часів Холодної війни, коли Європа була поділена на східну та західну частини з зонами впливу США та РФ», — підсумував Горбач.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що заклики деяких лідерів до діалогу з агресоркою Росією не додають Європі солідності та свідчать про непослідовність у європейській політиці щодо РФ.

Ми раніше інформували, що посилений тиск США на логістику та ланцюги постачання союзників Росії суттєво зменшує можливості Москви продовжувати війну проти України.