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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
2 хв

Експерт пояснив, чого очікувати від візитів Віткоффа до Москви та Келлога до Києва

Команда Трампа позбавлена чіткої геополітичної стратегії й керується переважно бізнес-інтересами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
США, Україна, Росія, ЄС

США, Україна, Росія, ЄС / © rabotnicki.com

Спецпредставники США Стів Віткофф та Кіт Келлог мають здійснити поїздки до Москви та Києва. Втім очікувати проривів від цих візитів не варто.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

Для ухвалення відповідних рішень необхідна політична воля

Магда зауважує, що у Трампа на сьогоднішній момент воля радше бізнесмена: отримати якісь вигоди, преференції, переваги. Зокрема, мати гроші для американського бюджету, хоча США і так є найпотужнішою економікою світу.

За словами політолога, у Трампа немає чіткої геополітичної стратегії.

“Він критикує Обаму та Байдена, які насправді не були настільки радикальними у своїй зовнішній політиці, як, скажімо, адміністрації Буша - як старшого, так і молодшого. Водночас Трамп не демонструє такої ефективності у протистоянні з імперією зла, як це свого часу робив Рональд Рейган”, — пояснив експерт.

При цьому слід розуміти: хоча Рейган і зруйнував імперію зла, він зустрічався з Горбачовим, проводив з ним переговори. Але одне питання говорити з тодішнім Горбачовим, продовжує Магда, а інше — з сьогоднішнім Путіним.

“І те, що команда Трампа значною мірою досі перебуває в полоні уявлень часів Холодної війни, на мою думку, створює суттєву проблему", — додав Магда.

Раніше йшлося про те, що Путін готовий вести перемовини лише з президентом США Дональдом Трампом. Так, поїздка спецпредставника Стіва Віткоффа може бути частиною цих серйозних перемовин.

За словами Павла Клімкіна, ексміністра закордонних справ (2014–2019) та аналітика, будь-які серйозні переговори Путін готовий вести або з Трампом, або з китайцями. Європейців він не сприймає. Тож, ймовірно, спілкування з Віткоффом — це вже серйозна історія. Дипломат акцентує: він не є людиною, яка ухвалює остаточні рішення, хоча він має довіру Трампа.

«Але це означає, що Трамп буде дивитися відповідно до того, як він розуміє ситуацію — довіряючи своїм інстинктам — на подальший переговорний процес», — завершив експерт.

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