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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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139
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Експерт пояснив, чому Азербайджан буде тиснути на Росію «до кінця»

Експерт з Південного Кавказу Ельхан Нурієв заявив, що Азербайджан більше не має залежності від Росії, тому Москва не зможе вплинути на Баку в ситуації зі збитим літаком.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Азербайджану

Прапор Азербайджану

Азербайджан втрачає будь-яку залежність від Росії, тому нині Москва не зможе вплинути на офіційний Баку, як це було раніше.

Про це в етері Еспресо заявив голова контрольно-ревізійної комісії Спілки офіцерів України, експерт з Південного Кавказу, а також ексголова оборонного штабу Нагірного Карабаху (1992–1993) Ельхан Нурієв.

«Віднині так не буде. По-перше, Азербайджан — переможний народ. Психологія народу-переможця зовсім інша після Карабаської війни, другої Карабаської війни. Цьому вже не бути. Ми не маємо від Росії залежності, жодної залежності не маємо», — сказав експерт.

Він підкреслив, що Росія ігнорує доведений факт збиття азербайджанського літака.

«Те, що Росія збила літак — це доведено. Вони ігнорують це, поводяться по-хамськи. Якщо щось від них помагаєш, вони говорять, щоб не нагнітати ситуацію. Лавров, їхній міністр закордонних справ, не раз на різних платформах, щойно Азербайджан питає: „Що там по слідству?“ — вони відповідають: „Не нагнітайте ситуацію“. Літак збитий явно Росією, звісно. І тут інших розмов не може бути», — додав він.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що країна готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака Embraer E190 авіакомпанії AZAL. Нагадаємо, 25 грудня 2024 року цей літак виконував рейс 8243 з Баку до Грозного.

На думку Нурієва, Алієв налаштований рішуче.

«Алієв, я думаю, піде до кінця. Цього вимагає, до речі, азербайджанське суспільство. Тим більше, що на кону — питання примирення з Вірменією. Вже є той договір на 99% готовий між Вірменією та Азербайджаном щодо визнання. Закінчується той період, коли ми були залежні від Росії. Той період закінчується. І одночасно, я думаю, що західні цінності, зокрема натовські цінності», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв подякував українським військовим, чим викликав істерику у російської пропаганди.

Ми раніше інформували, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не має миритися з окупацією своїх територій.

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