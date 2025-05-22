Експерт пояснив, чому Кремль лякає війною на 20 років

Російські війська / © Associated Press

Реклама

Росія заявляє про готовність воювати проти України ще 20 років, але насправді це не прояв сили, а ознака слабкості.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман переконаний, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт наголосив, що подібні висловлювання мають подвійне дно. Вони адресовані як Україні, так і міжнародним партнерам, зокрема США. «Це спроба розмовляти з Україною з позиції сили. Це сигнали Трампу: мовляв, Росія зараз утримується — це їхній „компроміс“», — пояснив Гетьман.

Реклама

Водночас за словами аналітика, готовність Кремля «воювати 20 років» свідчить не про рішучість, а про відсутність ресурсів для швидкого наступу. «Якби Росія дійсно мала сили, вони б сказали, що закінчать війну за рік. А якщо кажуть про 20 років — це визнання, що не можуть просунутись далі, зокрема в Суми», — зауважив Гетьман.

Окремо експерт наголосив, що на Харківському напрямку росіяни зараз перекидають війська з Курської області, де завершили активні дії. Це свідчить про внутрішню ротацію сил, а не про збільшення загального угруповання армії РФ.

Мало того, за словами Гетьмана, у Росії майже не залишилося резервів. Бронетехніку зі складів довелося витягувати буквально з металобрухту. «Раніше з трьох-чотирьох танків збирали один. Деякі склади були повністю розкрадені. Тепер їм, можливо, доведеться діставати танки Т-34», — іронізує експерт.

Наразі, за оцінками аналітика, Росія може виробляти чи ремонтувати до 25 одиниць важкої техніки на місяць, а загалом спроможна зібрати до 100–120 танків. Але українські Сили оборони знищують удвічі більше, тож технічний баланс не на користь РФ.

Реклама

За його словами, таким чином, гучні заяви про «вічну війну» — це радше медійна стратегія Кремля, ніж реальний намір або здатність вести бойові дії десятиліттями.

Що цьому передувало

Після переговорів у Стамбулі помічник президента РФ Володимир Мединський нагадав про 21-річну Північну війну Росії зі Швецією (1700–1721 роки). Він порівняв цю тривалу боротьбу з нинішнім конфліктом в Україні, заявивши, що Росія готова воювати скільки потрібно — рік, два чи навіть більше, як у минулому. Мединський риторично спитав, чи готові інші сторони вести війну так довго.

Нагадаємо, раніше політолог Вадим Денисенко заявляв, що у президента Росії Володимира Путіна немає сил для того, щоби воювати наступні 20 років.

Більше читайте за посиланням: Путін лякає «вічною війною»: чи зможе Росія вести бойові дії в Україні безкінечно

Реклама