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Експерт пояснив, чому може відбутися розкол між США та Україною: подробиці
На думку економіста, Київ тягне час, розуміючи, що угода без гарантій не має сенсу.
Україна та США продовжують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали, однак без чітких гарантій безпеки вона навряд чи стане реальністю.
Про це заявив британський економіст Тімоті Еш в коментарі 24 Каналу.
За його словами, нині йде боротьба за вплив на США, і багато чого залежить від позиції Дональда Трампа, зокрема в питанні мирних переговорів.
«Ймовірно, Україна не готова до підписання угоди без гарантій безпеки, але не може відмовити Сполученим Штатам і адміністрації Трампа. Адже є великий пакет фінансової та військової допомоги, який українці хотіли б отримати, перш ніж між двома країнами станеться розкол», — сказав Еш.
Водночас ризик розколу між Україною та США зросте, якщо Україна вирішить вийти з мирних переговорів. Відносини США з Росією теж впливають на ситуацію. Якщо Путін продовжить затягувати переговори, Трампу буде складніше утримати жорстку лінію щодо Кремля.
«Україна й Росія намагаються грати з Трампом. Обидві сторони незадоволені динамікою перемовин. Можливо, Україна зможе здобути перемогу в цій боротьбі за вплив на адміністрацію президента США», — припустив британський економіст.
Нагадаємо, заступник міністра економіки Тарас Качка припустив, що Україна та США можуть підписати меморандум про корисні копалини найближчими днями.