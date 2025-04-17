Експерт пояснив, чому може відбутися розкол між США та Україною: подробиці

Україна та США продовжують стратегічні переговори, однак без гарантій безпеки угоди залишаються на паузі — експерт / © ТСН.ua

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Україна та США продовжують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали, однак без чітких гарантій безпеки вона навряд чи стане реальністю.

Про це заявив британський економіст Тімоті Еш в коментарі 24 Каналу.

За його словами, нині йде боротьба за вплив на США, і багато чого залежить від позиції Дональда Трампа, зокрема в питанні мирних переговорів.

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«Ймовірно, Україна не готова до підписання угоди без гарантій безпеки, але не може відмовити Сполученим Штатам і адміністрації Трампа. Адже є великий пакет фінансової та військової допомоги, який українці хотіли б отримати, перш ніж між двома країнами станеться розкол», — сказав Еш.

Водночас ризик розколу між Україною та США зросте, якщо Україна вирішить вийти з мирних переговорів. Відносини США з Росією теж впливають на ситуацію. Якщо Путін продовжить затягувати переговори, Трампу буде складніше утримати жорстку лінію щодо Кремля.

«Україна й Росія намагаються грати з Трампом. Обидві сторони незадоволені динамікою перемовин. Можливо, Україна зможе здобути перемогу в цій боротьбі за вплив на адміністрацію президента США», — припустив британський економіст.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Тарас Качка припустив, що Україна та США можуть підписати меморандум про корисні копалини найближчими днями.