Експерт пояснив, чому неможливо змінити позицію Трампа

Дональд Трамп не змінює своїх переконань уже десятки років і керується виключно особистими амбіціями / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп залишається самозакоханим політиком, який приймає рішення, керуючись виключно своїм его, а не геополітичною логікою.

Про це заявив політолог Ростислав Балабан в ефірі КИЇВ24.

За його словами, Трамп — до певної міри нарцис, який ще у 1980-х роках озвучував ті ж самі ідеї, що й сьогодні.

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«Це його кредо. Нічого не зміниться. Нікого не послухає. Для нарциса може спрацювати тільки один параметр — коли він відчує, що його зневажає Путін», — наголосив Балабан.

Експерт додав, що навіть багаторічна політична практика не змінила світогляд Трампа, оскільки його самозакоханість переважає раціональний підхід до прийняття рішень.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що його заява про закінчення війни в Україні за 24 години була «образною».