Експерт пояснив, чому Путін не може відмовитись від війни в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Росія втрачає велику кількість живої сили, техніки та озброєння для продовження війни в Україні. Хоча запаси деяких стратегічно важливих елементів вже на межі, але Москва не має наміру зупинятися.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю Главреду.

З його слів, нинішня ситуація - як і навіть більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Реклама

"У Путіна якесь маніакальне занепокоєння Україною. Якщо Сталін зупинився у Фінляндії, вирвавши частину територій, і вирішив підписати договір, то Путін в Україні пішов на принцип: добити і все", - пояснив він.

Експерт переконаний, що справа не в територіях, а в особистій ірраціональній ворожості. “Фюрер” впевнений, що Росія витримає у цій війні, а Україна ні. Саме тому навіть значна криза у Росії не зупинить ворога і війна буде продовжуватися далі.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що нова еліта РФ хоче продовження війни. Там формується новий "середній клас", чий добробут безпосередньо залежить від затяжної війни. Воєнна економіка дала шанс тим, хто ще нещодавно опинився на маргінесі російського суспільства. Як зазначають експерти, Кремль створив робочі місця там, де раніше панувало безробіття й безнадія.

Тим часом в ISW розкрили справжні наміри "фюрера" в Україні. Путін продовжує вимагати від Киэва віддати весь східний Донбас, відмовитися від амбіцій вступити до НАТО, утвердитися як нейтральна держава та відмовитися приймати західні війська. Метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій.