Експерт пояснив, чи загрожують стабільності скандал довкола НАБУ та протести

Протести проти змін до закону про НАБУ / © ТСН

Реклама

Останні протести в Україні, викликані змінами до закону про Національне антикорупційне бюро, не становлять загрози для внутрішньої безпеки держави.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.

«Вони (протести — ред.) не загрожують Україні якоюсь внутрішньою нестабільністю. На всіх протестах ніхто не кричав „Зеленського геть“, „владу повалити“, „революцію провести“ чи „когось розстріляти“, — наголосив експерт.

Реклама

За його словами, протестувальники виступали виключно за захист НАБУ, інституцій та європейської інтеграції. Він підкреслив, що акції не були персоніфікованими та мали радше попереджувальний характер.

«Протести показали, що є певні речі, які не можна переступати. Є межа терпіння, українці терплять. Але коли такі речі виникають, вони терпіти це не будуть», — зазначив політолог.

Рейтерович також зауважив, що Росія вже намагається використати ситуацію у своїх цілях, спотворюючи її зміст.

«Вони ж розказують, що українці виступили проти Зеленського, а це ж не так», — додав він.

Реклама

На його думку, хоча ситуація й не є критичною для влади, вона матиме політичні наслідки, зокрема для популярності президента.

«Зрозуміло, що по рейтингу Зеленського це вдарить. Але це не пряма атака на нього. Це просто нагадування, що українці мають свою позицію і її не можна ігнорувати», — підкреслив експерт.

Також він вважає, що протестна активність вплине на поведінку влади.

«Влада злякалася і, ймовірно, утримається найближчим часом від „дурниць“, зосередившись на своїх прямих обов’язках», — підсумував Рейтерович.

Реклама

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що найгіршим рішенням українського президент Володимира Зеленського буде припинення боротьби з корупцією.

Ми раніше інформували, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав точну дату, коли парламент розгляне президентський законопроєкт №13533, який має повернути незалежність НАБУ та САП.