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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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93
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Експерт пояснив, як митна політика США може вдарити по Україні: подробиці

Економічна політика Дональда Трампа може негативно вплинути на Україну.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Нові митні тарифи США можуть вплинути на ціни в Україні

Нові митні тарифи США можуть вплинути на ціни в Україні / © Associated Press

Введення нових митних тарифів у США може призвести до зростання цін в Україні.

Таку думку висловив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в ефірі телемарфону.

За словами експерта, багато американських товарів складаються з імпортних компонентів. Наприклад, у виробництві американських автомобілів до 50% запчастин надходять із-за кордону. Введення нових тарифів на імпорт може підвищити вартість таких авто, що позначиться і на ринку України.

Попри очікуване зростання вартості товарів, існує і зворотний сценарій. Частина продукції, яка стане менш конкурентоспроможною в США, може бути переорієнтована на інші ринки, зокрема український. У такому разі деякі товари навіть можуть подешевшати.

Проте, за словами Гайдая, загалом у світі нова політика Трампа швидше за все спровокує інфляцію.

“У більшості країн, за незначними винятками, ці зміни створюватимуть додатковий тиск на зростання цін”, – наголосив економіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу, 2 квітня, оприлюднив із Трояндового саду Білого дому давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми «Америка понад усе».

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