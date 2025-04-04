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Експерт пояснив, як митна політика США може вдарити по Україні: подробиці
Економічна політика Дональда Трампа може негативно вплинути на Україну.
Введення нових митних тарифів у США може призвести до зростання цін в Україні.
Таку думку висловив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в ефірі телемарфону.
За словами експерта, багато американських товарів складаються з імпортних компонентів. Наприклад, у виробництві американських автомобілів до 50% запчастин надходять із-за кордону. Введення нових тарифів на імпорт може підвищити вартість таких авто, що позначиться і на ринку України.
Попри очікуване зростання вартості товарів, існує і зворотний сценарій. Частина продукції, яка стане менш конкурентоспроможною в США, може бути переорієнтована на інші ринки, зокрема український. У такому разі деякі товари навіть можуть подешевшати.
Проте, за словами Гайдая, загалом у світі нова політика Трампа швидше за все спровокує інфляцію.
“У більшості країн, за незначними винятками, ці зміни створюватимуть додатковий тиск на зростання цін”, – наголосив економіст.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу, 2 квітня, оприлюднив із Трояндового саду Білого дому давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми «Америка понад усе».