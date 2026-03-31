ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Експерт пояснив причини високого рівня довіри українців до Буданова

Високий рівень довіри до керівника Офісу Президента Кирила Буданова зумовлений його активністю на посаді, послідовною комунікацією та відсутністю скандалів у публічній площині.

Таку думку в ефірі телеканалу «Перший цифровий» висловив політолог Ігор Рейтерович.

«Чому у Буданова непогано з рейтингами? Є кілька причин. Є об'єктивні причини: він працює, робить заяви, пов'язані з миром та іншими питаннями, у нього добре поставлена комунікація з журналістами. Є позитивний бекграунд і баланс довіри», - пояснив політолог.

Водночас, за словами Рейтеровича, на формування іміджу також можуть впливати і суб’єктивні чинники, зокрема політичні амбіції та інформаційна підтримка.

«Якщо людину є за що похвалити, більшість людей, які займаються політичною або навколополітичною діяльністю, це роблять. Тому йому (ред. - Буданову) вдається утримувати позитивний імідж», - зазначив політолог.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie