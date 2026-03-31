Експерт пояснив причини високого рівня довіри українців до Буданова
Високий рівень довіри до керівника Офісу Президента Кирила Буданова зумовлений його активністю на посаді, послідовною комунікацією та відсутністю скандалів у публічній площині.
Таку думку в ефірі телеканалу «Перший цифровий» висловив політолог Ігор Рейтерович.
«Чому у Буданова непогано з рейтингами? Є кілька причин. Є об'єктивні причини: він працює, робить заяви, пов'язані з миром та іншими питаннями, у нього добре поставлена комунікація з журналістами. Є позитивний бекграунд і баланс довіри», - пояснив політолог.
Водночас, за словами Рейтеровича, на формування іміджу також можуть впливати і суб’єктивні чинники, зокрема політичні амбіції та інформаційна підтримка.
«Якщо людину є за що похвалити, більшість людей, які займаються політичною або навколополітичною діяльністю, це роблять. Тому йому (ред. - Буданову) вдається утримувати позитивний імідж», - зазначив політолог.