Експерт пояснив суперечливі заяви Лаврова

Сергій Лавров / © Associated Press

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Різнопланові та часто взаємовиключні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова є елементом інформаційної тактики Кремля, спрямованої на дезорієнтацію міжнародної спільноти та збереження простору для політичного маневру.

Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик в етері Еспресо.

На думку експерта, Лавров не належить до вузького кола осіб, які ухвалюють ключові рішення в Росії, а тому часто не має повної інформації про наміри Кремля.

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«Він, в принципі-то, є людиною, яка не є впливовою, яка не є навіть обізнаною з точки зору того, який рішення приймається чи готуються приймати в Кремлі. Ми вже неодноразово чули, що, скажімо, навіть підготовка і прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, якось воно для нього було сюрпризом і таємницею», — зазначив Дубовик.

Експерт наголосив, що водночас Лавров бере участь у реалізації інформаційної політики Кремля, яка передбачає навмисне створення плутанини навколо справжніх намірів Росії.

«Тому він не є серед людей, які приймають ключове рішення, але бере участь у цьому в цій операції, напускання туману, всіх заплутати, знаєте, пустити пил в очі тим, щоб всі не могли зрозуміти, яка ж тут російська позиція. Бо один каже щось одне, інший каже щось інше, або навіть змінюють свою позицію», — додав він.

За словами Дубовика, така практика дозволяє російській владі залишати собі можливість змінювати риторику залежно від обставин та використовувати різні попередні заяви як підтвердження потрібної на той момент позиції.

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«Це спеціально робиться для того, щоб чітко не була сформульована позиція, а щоб вона була така, знаєте, гнучка, щоб вони там могли там щось поміняти трохи, да, щоб вони могли, коли їм потрібно сказати: „Ми ж колись там говорили, що воно так і так, або ми ж говорили, що воно так і так“. І, в принципі, звернутися до одного зі своїх попередніх виступів чи заяв», — пояснив експерт.

На його переконання, йдеться про ширшу інформаційну стратегію, яку можна охарактеризувати як створення «туману війни», коли велика кількість суперечливих сигналів ускладнює розуміння реальних планів Кремля.

«Я думаю, що це спеціально така операція, як то кажуть, туман війни, такий вислів, в принципі, типовий для аналізу військових ситуацій, війн і військових дій і таке інше. І Росія дуже добре знає, як це робити, щоб просто хто б не звернувся до них, хто б там кого не цитував, щоб можна було підібрати на будь-який випадок цитування», — підсумував Дубовик.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зухвало заявляє, що завершення війни, яку вони розпочали в Україні «можливо вирішити політико-дипломатичними методами».

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Ми раніше інформували, що Лавров вкотре брехливо заговорив про «мир через дипломатію» і висловився про нібито загрози для агресорки Росії «на західних рубежах».

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