Експерт пояснив, чому Дональд Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію

Дональд Трамп не запросив Володимира Зеленського на власну інавгурацію, адже не вважає його "близьким по духу".

Таку думку висловив Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук в етері "КИІВ24".

За словами Городницького, Трамп порушує правила запрошуючи лідерів інших країн, але таким чином він збирає навколо себе потужних лідерів.

"Це є Трамп. Це його особливість. Він хоче бачити біля себе світових лідерів найпотужніших країн, або принаймні близьких по духу", – запевнив експерт.

Він також додав, що новобраний президент США вважає Зеленського більше демократом, ніж республіканцем. Проте це не проєктується на відносини між країнами.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.

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