Експерт пояснив, чому Кремль не коментує розмову з Трампом

Контакт між президентом Росії Володимиром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом був, але Кремль не готовий оголосити його, оскільки це потребує визначення умов.

Таку думку висловив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу.

"По-перше, контакт таки був. По-друге, Кремль на сьогоднішній день не готовий озвучити прямий контакт Путіна з Трампом, тому що це вимагатиме якихось умов, які Путін отримав або озвучив, і вони будуть підтримані або не підтримані. В першу чергу, через це є питання етики проведення перемовин", — сказав він.

За його словами, президент РФ та його оточення мають глибокі травми від чеченських війн. Вони спершу готують інформаційне поле, а потім Путін оголошує свої рішення.

"Але є інша історія, яку систематично ми не беремо до уваги, а вона полягає в тому, що у Путіна досить великі, і його оточення також, ці травми і спогади про дві чеченські війни, незважаючи на те, що вони маргіналізували своє населення і називають його "населення", а не громадянами чи народом або будь-яким іншим чином. Вони все одно граються в цю гру. Спочатку вони мають до певних рішень, які б вони не були, підготувати інформаційне поле, а потім вже виходить Цар і розповідає, як воно буде насправді", — розповів експерт.

Він вважає, що мовчання Кремля може свідчити про незадоволення Путіна, але прямий контакт перед зустріччю з Україною насторожує.

"Те, що мовчить Кремль, з одного боку, — це хороший знак, тому що це означає, що щось точно не так, як того хоче Путін на 100%. З іншого боку, це не є хорошим знаком, принаймні прямий контакт з Путіним безпосередньо перед контактом з президентом України — це не дуже хороший дзвіночок", — сказав Андрющенко.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю New York Post, що він розмовляв з Володимиром Путіним по телефону, намагаючись домовитися про припинення війни в Україні.

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