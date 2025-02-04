Експерт пояснив, чому зустріч Путіна з Трампом буде перемогою диктатора

Після розмови з очільником США Дональдом Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін апріорі перемагає, бо на зустріч із ним летить глава супердержави. Це фактично декриміналізує російського президента.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО.

"Путін знову стає рукостисним, він декриміналізується в очах світової громадськості. Цією зустріччю майже обнуляється ордер МКС у Гаазі на арешт диктатора", – говорить він.

Крім цього, пояснює експерт, Путін досягає головного: він зможе з Трампом обговорити власні "хотілки" щодо поділу світу.

"Це може бути "Ялта2" або "Мюнхен-38". Вони хочуть поділити світ. Вони в цьому дуже сильно сходяться. Вони в цьому абсолютно на одній хвилі", – наголосив Романюк.

За його словами, Путін хоче залишити свої сфери впливи у колишніх республіках СРСР, щоб туди не просувалося НАТО. А для Трампа важливо, що його розуміють і у Раді безпеки ООН ого не дуже клюватимуть, що він зазіхає на ту саму Гренландію.

"Тому це однозначно перемога Путіна", – завершив він.

Раніше йшлося про те, як Трамп може натиснути на Путіна. У глави США є відповідні важелі.

Читайте також: