Експерт пояснив, коли може відбутись зустріч Трампа та Путіна

Точна дата особистої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та кремлівського диктатор Путіна стане відома після їхньої телефонної розмови.

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

"Ми чітко бачимо, що Трамп посилає вичерпні сигнали (щодо зустрічі, - ред.) Путіну публічно у відкритому просторі через свою інтернет-мережу, а Росія відкрито в кожному інтерв'ю російським пропагандистам подає сигнали Трампу у відповідь. Щодо готовності зустрітися. До зустрічі безумовно, відбудеться телефонна розмова. Трамп чітко і ясно, який ніби не подає жодних сигналів, тільки вчора сказав публічно, що в нього запланована найближчим часом, дослівна цитата: “Телефонна розмова з Путіним”. Найближчий термін, я думаю, це до місяця точно. Можливо, два-три тижні максимум. Тобто, у них є домовленості спочатку провести телефонну розмову. В залежності від успішності телефонної розмови, кожна сторона далі буде вирішувати для себе питання особистої зустрічі", - сказав він.

Він зазначив, що під час особистої розмови будуть вирішені питання щодо особисто зустрічі Трампа та Путіна.

"Якщо Трампу не сподобається настрій Путіна, його розмова, він не почує від Путіна те, що він хоче почути, то Трамп може затягнути з особистою зустріччю, поки, як кажуть, клієнт не созріє. А у Путіна немає вибору, він не може шантажувати Трампа своїми бажаннями, небажаннями зустрічатися, бо в нього є це бажання, невідворотнє. Він дуже хоче зустрітися один на один і повторити той свій успіх восьмирічної давнини у 2017 році. Коли він у Фінляндії повністю досяг від Трампа всього, що він хотів, і Трамп вийшов від цієї розмови повністю опущений і знесилений, і повністю погодився на всі хотілки Путіна", - розповів експерт.

Крім того, експерт припустив, коли теоретично може відбутися зустріч між Трампом і Путіним.

"Після телефонної розмови буде остаточно визначено, в який час, як швидко, відбудеться їхня зустріч. Ну знову ж вона відбудеться не раніше, як за місяць. Тобто це щонайменше кінець березня-квітень місяць, коли може теоретично відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. Ну, телефонна розмова, я вже сказав, в лютому місяці", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп не зможе задовольнити вимоги Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі заявляють, що досі не отримували сигналів від Вашингтона щодо організації розмови президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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