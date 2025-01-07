Експерт пояснив, який вплив інтерв'ю Зеленського Фрідману може мати на команду Трампа

В інтерв'ю Лексу Фрідману президент України Володимир Зеленський акцентував на ключових питаннях, що можуть вплинути на сприйняття війни в Україні серед прихильників Дональда Трампа.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович в ефірі КИЇВ24.

"Якщо подивитися на коментарі, які були от у Лекса Фрідмана на каналі, вони приблизно 50 на 50 розділилися. Там багато дуже гарних коментарів для нас, але там багато і коментарів критичних... Але будемо сподіватися, що Маск, як, до речі, і Трамп, він трошки більше починає заглиблюватися в проблематику російсько-української війни і розуміє, що не 24 години і в нього не буде, до речі, отаких інфантильних підходів, які були у того ж Фрідмана. Тому що коли людина на повному серйозі каже, що в мене мрія, щоб ми втрьох сіли за стіл і все вирішили ну, це по дитячому виглядає", - заявив Рейтерович.

Він зазначив, що меседжі Зеленського були правильними та можуть мати позитивний вплив на команду Трампа, яка все більше заглиблюється у питання російсько-української війни.

"Так що поки є шанс, що Маск, можливо, десь ще переглянув. Але слухайте, він ексцентричний мільярдер. І тут ключове слово ексцентричний. Тобто зараз він вже мовчить. Але на всякий випадок нам треба готуватися, що він може сказати щось не дуже приємне", - додав політолог.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський записав подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом

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