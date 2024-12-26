Ексочільник МЗС про ймовірні переговори між Україною та Росією: багато нюансів і мало перспектив

Українська сторона, ймовірно, вимагатиме виведення російських військ, компенсацій і передачі воєнних злочинців, тоді як Росія наполягатиме на своїх територіальних претензіях.

Переговори між Україною та Росією, про які неодноразово заявляв Дональд Трамп, виглядають малоймовірними та складними у реалізації.

Про це в інтерв’ю для 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Дипломат наголосив, що зазвичай переговори починаються на нижчих рівнях: делегації опрацьовують усі деталі, і лише після цього можливе підписання угод на політичному рівні.

За словами Огризка, якщо сторони призначать делегації, то виникнуть труднощі навіть із місцем зустрічі, оскільки росіян можуть не прийняти у цивілізованих країнах. Крім того, домовитися буде важко через кардинально різні позиції сторін.

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Українська сторона, ймовірно, вимагатиме виведення російських військ, компенсацій і передачі воєнних злочинців, тоді як Росія наполягатиме на своїх територіальних претензіях. Подібні переговори, на думку Огризка, завершаться без результатів, а наступні раунди можуть відкладатися на місяці.

"З'їхалися делегації на переговори. Розкривають директиви та зачитують, що там написано. Ми будемо вимагати вивести російські сили з України, вимагатимемо компенсацію, передачу воєнних злочинців. Росія ж буде говорити маячню про те, що кілька українських областей – це Росія і так далі. Поговорили. Ну і кажемо до побачення до наступного раунду, який десь за пів року може відбутися", – каже Огризко.

Загалом експерт вважає, що у нинішніх умовах досягти реальних домовленостей між Україною та Росією буде вкрай складно.

Нагадаємо, що політичний і економічний експерт Тарас Загородній поділився своїми прогнозами щодо можливого розвитку ситуації в Україні найближчими роками. На його думку, ключові зміни можуть статися найближчими місяцями, але ясність щодо завершення війни, ймовірно, з’явиться лише ближче до кінця 2025 року.