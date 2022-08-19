Експерт прогнозує, що Росія розпадеться на 5-10 держав після перемоги України

Після перемоги України війна триватиме ще приблизно 15 років, проте вже на території РФ.

Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін висловив в інтерв’ю "Главреду".

"Звичайно, так і буде", – відповів експерт на запитання про те, чи можлива трансформація Росії та її розпад на 5-10 держав після перемоги України.

"Війна триватиме ще років 15, але вже на російських територіях. І буде розпад Російської Федерації", – додав Соскін.

Він також запевнив, що народи Росії вже готові до того, аби кожен з них проголосив незалежність.

"У складі РФ є 22 автономних республіки, тобто 22 протонаціональних держави. Татарстан, Удмуртія, Мордовія, Чувашія, Якутія, Тува, Башкортостан, Калмикія – це вже фактично нові національні держави, готові, з усіма атрибутами (прапором, мовою, структурою управління, освітою – все є). Тому, тільки-но ослабне метрополія, тобто лусне Московія, вони одразу заявлять про свою незалежність. Уже був з'їзд народів Росії, де вони про це заявили, тобто там вже все готово для цього", – розповів політолог.

Він зауважив, що все зараз залежить від України.

Нагадаємо, Соскін також заявив, що вибухи в Новофедорівці не були випадковою подією – це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією.

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