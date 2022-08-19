Експерт прогнозує, що Росія розпадеться на 5-10 держав після перемоги України

Тільки-но ослабне метрополія Росії – Москва, низка автономних республік заявлять про свою незалежність.
Після перемоги України війна триватиме ще приблизно 15 років, проте вже на території РФ.
Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін висловив в інтерв’ю "Главреду".
"Звичайно, так і буде", – відповів експерт на запитання про те, чи можлива трансформація Росії та її розпад на 5-10 держав після перемоги України.
"Війна триватиме ще років 15, але вже на російських територіях. І буде розпад Російської Федерації", – додав Соскін.
Він також запевнив, що народи Росії вже готові до того, аби кожен з них проголосив незалежність.
"У складі РФ є 22 автономних республіки, тобто 22 протонаціональних держави. Татарстан, Удмуртія, Мордовія, Чувашія, Якутія, Тува, Башкортостан, Калмикія – це вже фактично нові національні держави, готові, з усіма атрибутами (прапором, мовою, структурою управління, освітою – все є). Тому, тільки-но ослабне метрополія, тобто лусне Московія, вони одразу заявлять про свою незалежність. Уже був з'їзд народів Росії, де вони про це заявили, тобто там вже все готово для цього", – розповів політолог.
Він зауважив, що все зараз залежить від України.
Нагадаємо, Соскін також заявив, що вибухи в Новофедорівці не були випадковою подією – це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією.
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