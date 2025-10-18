ТСН у соціальних мережах

Експерт розповів, чого насправді хоче Путін хоче від нової зустрічі з Трампом

Експерт наголошує, що для Білого дому переговори у Будапешті важливіші, ніж для Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента-диктора Росії Володимира Путіна, яка може відбутися «найближчими тижнями» в Угорщині, навряд чи дасть швидкий і очікуваний прогрес.

Таку думку висловив керівник центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко в коментарі “24 Каналу”.

З його слів, Росія навряд чи перед цією зустріччю буде зменшувати обстріли чи штурмові дії на Путін не боїться, що переговори з Трампом через його атаки по Україні можуть зірватися, бо знає, що цього не станеться. У США, наголошує Божко, інтерес до проведення цих переговорів більший, ніж у Кремля.

“Путін – це людина, яка хоче, щоб в нього "купили" деескалацію. Він не використовує її як інструмент впливу на США. Якимось чином він буде цю ідею далі проштовхувати, просто у гібриднішому сенсі та намагатиметься, затягуючи переговори, перекласти більшу відповідальність на Україну”, - вважає Божко.

Російський диктатор, на його думку, хоче повернутися до моделі, коли Вашингтон буде тиснути на Київ, а не на Москву, та ухвалювати частково російські правила гри.

Нагадаємо, австрійський політолог Ґерхард Манґотт висловив переконання, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині - "поганий знак" для Києва. Експерт акцентував на тому, що ЄС виступає за "всебічне постачання зброї Україні”. Втім, Трамп захотів зустрітися з диктатором РФ з Угорщині, яка демонструє "найпозитивніше серед членів ЄС ставлення до Путіна і його війни".

