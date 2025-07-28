Чи спрацює тиск Трампа на Путіна: аналітик спрогнозував реакцію Кремля

Чи спрацює тиск Трампа на Путіна / © Getty Images

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Кремль поки що офіційно не відреагував на заяву Дональда Трампа про скорочення терміну, протягом якого Володимир Путін має погодитися на припинення вогню в Україні. Однак, як зазначає московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт, зміни позиції Росії очікувати не варто.

Про це пише Sky News.

За словами Беннетта, російський президент відомий своєю нелюбов’ю до погроз та ультиматумів. Більше того, з моменту, коли Трамп вперше озвучив попередній термін (50 днів) кілька тижнів тому, Росія лише «подвоїла свою переговорну позицію».

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На думку експерта, скорочення цього терміну до 10-12 днів, про що Трамп заявив сьогодні, навряд чи матиме якесь значення для росіян. Путін, схоже, робить ставку на те, що заяви Трампа не матимуть реального підґрунтя для зміни курсу Москви.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив скоротити для Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. Він заявив про новий термін для припинення війни — 10-12 днів.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп висунув Росії чіткий ультиматум: або Москва припиняє війну в Україні протягом 50 днів, або США запроваджують жорсткі вторинні санкції. Попри це, Кремль посилив наступ на Донеччині, Харківщині та у напрямку Дніпра.