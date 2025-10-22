Експерт розповів, яким може бути компроміс із Росією: подробиці

Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Реклама

Україна не піде на здачу своїх територій. Єдиний можливий компроміс у межах потенційних мирних переговорів — це режим припинення вогню, після якого Київ продовжить повертати свої землі іншими способами.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Коментуючи інформацію, що з’являється в західних медіа про можливі заклики США до України погодитися на поступки Росії, Желіховський визнав, що розмови про «територіальний обмін» дійсно можуть точитися серед американських політиків.

Реклама

На його думку, спецпредставник Дональда Трампа Джон Віткофф, який неодноразово відвідував Москву, міг почути подібні пропозиції з боку Кремля.

Що може запропонувати Путін

Путін, за словами експерта, може вимагати закріплення за Росією Донбасу в обмін на «вихід» з окремих українських територій.

Однак Желіховський підкреслює, що ті області, які вже внесені до російської конституції — зокрема Херсонська і Запорізька, — Кремль не віддаватиме добровільно.

«Максимум, що може запропонувати Путін, — це вихід російської армії, наприклад, з Харківської області», — зазначив Желіховський.

Реклама

За оцінкою експерта, Путін намагається затягнути час, щоб захопити більше територій для торгу. Так Кремль прагне створити ілюзію «взаємних поступок» і нав’язати вигідну для себе угоду.

Желіховський наголошує: така стратегія стане небезпечною пасткою для України, якщо на неї підуть західні партнери.

Експерт підкреслив, що Київ не може дозволити ухвалення жодних рішень без своєї участі.

На його думку, Україна має заручитися підтримкою Європи, аби не допустити нав’язування умов, які порушують її суверенітет.

Реклама

Нагадаємо, The Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня президент США Дональд Трамп нібито із криками та лайкою вимагав від українського лідера Зеленського здати Росії Донбас. За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито «програє війну», тому варто укласти угоду, інакше Україну знищать.