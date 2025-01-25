Путін готовий зустрітися з Трампом: що стоїть за цією заявою

Російський президент Володимир Путін заявив у нещодавньому інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і не шкодував компліментів новому президенту США. Разом з тим Путін також зазначив, що перемогу Трампа на виборах у 2020 році нібито "вкрали".

Як повідомив експерт з міжнародних відносин Станіслава Желіховського для 24 каналу, це інтерв’ю не тільки має важливе значення для зовнішньої політики, але й являється частиною внутрішньої гри Путіна з російськими елітами.

Як зазначив Желіховський, серед російських чиновників не було одностайної підтримки рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну, і через це інтерв’ю Путін намагається укріпити свою позицію в Кремлі.

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Водночас Путін намагається подати Росію як "відкриту до переговорів", але з умовами, які є неприйнятними для України. Зокрема, він, ймовірно, хоче вести переговори без участі української сторони, лише з американською стороною. Втім, як зазначають аналітики, цей підхід може стати на заваді будь-якому реальному мирному процесу.

З іншого боку, експерти також прогнозують можливий "двобій" між Путіним і Трампом. Путін, який вже не обмежується ні санкціями, ні міркуваннями щодо економіки, може продовжувати агресивну політику в Україні, незважаючи на міжнародні загрози. У свою чергу, Трамп, для якого завершення війни є критично важливим, може вжити нових санкцій, щоб зупинити Росію.

"Тут може статися чималий двобій між Трампом, який хотів би досягати своїх цілей, а завершення війни є для нього нагальним питанням, і російським диктатором, якого вже ніщо не зупиняє. Він готовий знищити економіку Росії для досягнення своїх цілей", – підсумував експерт.

Нагадаємо, Клімкін переконаний, що команда Трампа підготувала списки санкцій, які можуть бути скасовані чи послаблені у випадку, якщо Путін погодиться швидко закінчити війну.

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