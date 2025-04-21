Експерт розповів, що може змусити Путіна зупинити війну

Експерт пояснив, за яких умов Кремль погодиться на припинення вогню / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін може погодитися на тимчасове припинення вогню лише в разі серйозної економічної кризи в країні.

Таку думку висловив професор Манґеттенського університету у США Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, нинішня поведінка Кремля нагадує тактику Радянського Союзу, яка передбачала затягування переговорів, зокрема із США, про скорочення стратегічних озброєнь. Подібна модель — імітація діалогу для контролю дистанції — активно застосовується й нині.

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Айзенберг пояснив, що Путін зацікавлений у збереженні переговорів із Дональдом Трампом. Водночас, професор не вірить, що Москва щиро сприймає ініціативу Володимира Зеленського щодо «30 днів тиші».

«Путін може погодитись на припинення вогню лише за умови, що економіка перестане працювати, виникне соціальна нестабільність і зросте рівень невдоволення в суспільстві«, — зазначив Айзенберг.

Нагадаємо, Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про подовження на 30 днів припинення вогню із припиненням атак на цивільні об’єкти, зазначивши, що з цим необхідно «розібратися».