Росія продемонструвала свою слабкість, що призвело до значної втрати впливу на світовій арені.

У Росії може змінитися влада, якщо Україна організує хаос в енергетиці ворожої країни, а "мирний план" Китаю після операції у Курській області виглядає як розчленування Росії.

Таку думку в етері Еспресо висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

Він заявив, що Індія поки не оприлюднює свій "мирний план" закінчення російської агресії проти України, оскільки вже є негативний приклад подібного плану від Китаю.

"Той передбачав припинення війни на лінії розмежування та початок переговорів. Проблема в тому, що китайці навіть не могли уявити, що українські війська опиняться на території Росії, і що Росія настільки трухлява, що українці можуть зайняти частину її території. Тепер китайський план, разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, якщо говорити про припинення війни", - зауважив Загородній.

Експерт зазначив, що китайський та індійський план взагалі не мають ніякого відношення до реальності, оскільки диктатор Путін озвучив свою позицію напередодні першого мирного саміту. Кремль хоче офіційного визнання анексії п'яти українських областей, причому це визнання повинні здійснити провідні країни світу, такі як США, Індія, Китай, Німеччина та інші. Політолог впевнений, що на це ніхто не піде ні за яких обставин.

"Росія продемонструвала свою слабкість, що призвело до значної втрати впливу на світовій арені. Розмови, що Росія може гарантувати комусь безпеку у світі, тепер неактуальні на багато десятиліть вперед. Таким чином, всі ці розмови — порожні, оскільки поки Путін при владі, Росія продовжуватиме війну. Або Україна організує хаос в енергетиці Росії цієї восени та зими. І тоді є дуже висока ймовірність, що може помінятися влада через хаос, який Україна може організувати в Москві", - наголосив Загородній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні та на Заході все частіше лунають заяви щодо закінчення війни.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Індії обговорить з Путіним “мирний план” для України.

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