Експерт сказав, коли Україна може отримати заморожені російські активи

Заморожені активи РФ / © ТСН.ua

Україна, ймовірно, зможе отримати заморожені російські активи 2026 року. Тоді Росію звинуватять як агресора юридично.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів політолог-міжнародник Дмитро Левусь.

«Отримати російські активи буде легше у наступному році, коли запрацює трибунал щодо російської агресії. Адже тоді буде зрозуміло що процес звинувачення Росію як агресора в юридичному сенсі пішов», — пояснив експерт.

Так, визнає він, зараз є судові рішення у конкретних справах. Зокрема, Путін — під ордером Міжнародного кримінального суду. Але поки це не додає ваги.

Нагадаємо, Європейський Союз шукає механізми, які дозволять передати Україні хоча б частину заморожених російських активів.

«Європейські колеги дуже творчі, вони готові створити можливість передати ці активи без справжньої конфіскації. Вони готові надати нам позику, вони масштабують заморожені активи, готують різні механізми», — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.