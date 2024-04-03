Експерт вбачає ризики в заяві Порошенка йти на вибори президента України

Заяви лідера фракції “ЄС” Петра Порошенка щодо бажання найшвидшої участі у виборах розхитують Україну та світ і грають на руку кремлю.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких.

“Кремль щиро радіє заявам Порошенка та посилює риторику щодо розхитування України і світу: «не давайте Україні зброю, там немає виборів», «Порошенко вже готовий балотуватися, влада його блокує», «рф зможе сісти за стіл переговорів з Порошенком», «в Україні нелегітимна влада» (хоча очевидно, що говорити таке зараз може лише той, хто грає на руку РФ) тощо. Путіну потрібна дестабілізована Україна. І Порошенко гарно з цим справляється”, – заявив Валентин Гладких.

Гладких зазначає, що все це відбувається в той момент, коли Путін готує новий великий наступ влітку, а 81% українців кажуть, що вони – проти виборів у війну, бо ворог може це використати.

Як повідомлялося, Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу Аль-Джазіра, що балотуватиметься на посаду президента України.