Експерт відповів, чи оголосять у Москві про завершення «сво» до 9 травня

Парад у Москві / © Associated Press

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У РФ розглядають варіант оголосити про завершення так званою «сво» до 9 травня, оскільки подібні сигнали звідти вже лунали.

Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що однією з ознак цього є те, що участь у параді 9 травня у Москві братиме лідер Китаю Сі Цзіньпінь.

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«Вони теж не можуть допустити, що там якби будуть (оголошувати про завершення „СВО“ — ред.), а тут бойові дії продовжуються. Тобто це більш таке реалістичне. Знову ж таки з боку американців дедлайн 20 квітня. Скептично до цього росіяни відносилися. А от щодо 9 травня, то вірогідність тут все ж зберігається в більшій ступені», — каже Романенко.

Водночас у Кремлі можуть все «пригладити», якщо зміняться обставини, тому що для російської влади все перекручувати це не є проблемою.

У Кремлі можуть подати за «досягнення» контроль над окупованими територіями України, що дозволяє перейти до так званої «політичної» фази вирішення питання.

Крім того, у Кремлі можуть заявити про претензії на Сумщину та Дніпропетровщину, якщо просунуться вглиб цих регіонів.

«Вони на цьому собаку з’їли», — зауважив експерт, коментуючи інформаційну підготовку з боку російської пропаганди.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ.

Ми раніше інформували, що можливість зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна не обговорювалась на зустрічі російського диктатора з представником американського лідера Стівом Віткоффом.