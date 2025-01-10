Експерт заявив про небезпеку зустрічі Путіна та Трампа: подробиці

Якщо зустріч майбутнього президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна відбудеться без України, це може мати серйозні наслідки для Києва.

Про це заявив експерт, колишній посол України у США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур в інтерв'ю "Главреду".

"В тому, що ця зустріч буде без присутності України, я, на жаль, майже впевнений. Ризики дуже значні", –наголосив він.

Шамшур каже, що американський політик дотримується концепції, згідно з якою "великим дозволено більше, ніж усім іншим". Цю позицію Трамп демонстрував як під час своєї першої каденції, так і під час виборчої кампанії. І це, пояснив експосол, може створити загрозу досягнення домовленостей за рахунок України.

"Для Трампа головними є не інтереси України, а його власні інтереси, інтереси його політичного руху та його бачення ролі США у світі", – пояснює Шамшур.

Він згадав попередні зустрічі політиків, коли Трамп демонстрував прихильність до російського "фюрера". Одним із найбрезонансніших випадків стало висловлювання республіканця, що він більше довіряє президенту-диктатору РФ, ніж американським спецслужбам, у питанні втручання Росії у вибори у США.

"Чесно кажучи, я не очікую нічого хорошого від такої зустрічі", – заявив Олег Шамшур.

Зустріч Путіна і Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч заявив, що диктатор РФ Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Втім, жодних інших деталей політик не повідомив.

В адміністрації "фюрера" РФ Володимира Путіна зробили заяву про готовність до переговорів з Трампом. Мовляв, для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

Своєю чергою в МЗС України відреагували на можливу зустріч політиків. У відомстві наголосили – "головне зараз те, що ми чекаємо на зустріч наших президентів: президента Трампа і президента Зеленського".

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