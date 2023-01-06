Експерт заявив, що тривала війна знищить популярність диктатора: "Путін не має виходу з катастрофи"

Норвезький політолог, професор Інституту дослідження миру Павло Баєв вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін готовий до затягування війни в Україні. Втім, кожен її день знищує популярність "фюрера" в країні.

Таку думку політолог висловив у своїй колонці на "НВ".

"Різні групи еліт у Росії стурбовані по-різному, але всі вони знають, що війна, яка затягнулася, знищить популярність Путіна, і їхня відданість може закінчитися випереджувально і раптово. Путін може вважати себе верховним головнокомандувачем слухняної еліти та дисциплінованих мас, але зростання невдоволення останніх призводить до погіршення настрою перших", - наголосив Павло Баєв.

За його словами, голова Кремля готовий визнати, що війна стає затяжною. Міністр оборони Сергій Шойгу навіть розробив план відновлення виснажених збройних сил РФ. Втім, на 11 місяцеві війни навіть патріотично налаштовані військові оглядачі висловлюють сумніви щодо його реалізації в життя.

Експерт зауважує, що диктатору потрібний успіх - хай навіть символічний. Мовляв, так він прагне довести, що його війна дійсно йде за планом. Втім, великомасштабна наступальна операція може поставити на межу недостатньо забезпечену і деморалізовану російську армію.

"У Путіна немає виходу з катастрофи, яка розгортається. Йому потрібна масштабніша мобілізація навколо його справи. Йому також необхідно підтримувати видимість того, що життя в Росії може тривати у звичайному режимі. Проблема не в тому, що він не може мати ні того, ні іншого, а радше в тому, що він не зможе мати це в будь-якому разі: країна не здатна докласти колективних зусиль, необхідних для підтримки війни, а витрати та страждання від непереборного конфлікту продовжують травмувати російське суспільство", - переконаний Баєв.

Такі контрасти не сприяють надіям кремлівського диктатора на нескінченне продовження війни, вважає політолог. За його словами, "саме виживання російської держави" може залежати від її закінчення - до того ж вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський заявив, що елітам в Росії начхати на результати війни проти України. Адже вони вже готуються до громадянської війни всередині РФ – за величезний перерозподіл власності. Він прогнозує, що в РФ розгориться війна між групами бандитів, які боротимуться за трильйонні шматки власності.

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