Експерти ISW пояснили, навіщо Путін бреше про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині

Російський диктатор Путін та інші офіційні особи РФ намагаються розповсюдити неправдиві звинувачення проти Збройних сил України про те, що вони "вчиняли воєнні" злочини на території Курської області, щоб зірвати переговори про перемирʼя.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну", - йдеться у повідомленні.

Експерти повідомили, що російська пропагандистка машина останнім часом посилила неправдиві звинувачення проти ЗСУ про "вчинення воєнних злочинів" на території Курської області.

Вони нагадали, що на питання про 30-денне перемирʼя російський диктатор Путін поставив зустрічне питання про те, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення". Також Путін звинувачував ЗСУ у "тероризмі".

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"Російські ультранаціоналістичні голоси, у тому числі пов’язані з Кремлем, останніми днями все частіше посилюють заяви Путіна та твердження російських державних ЗМІ, які звинувачують українські сили у воєнних злочинах, включаючи страти мирних жителів у Курській області. Російські державні ЗМІ посилили прокремлівські голоси, включно з виконуючим обов’язки губернатора Курської області Олександром Хінштейном, який звинуватив українські сили у військових злочинах у Курській області з початку вторгнення в серпні 2024 року, але посилили ці зусилля з лютого 2025 року. Ці претензії є необґрунтованими", - йдеться у звіті.

Аналітики припустили, що таким чином Кремль не вперше висуває брехливі звинувачення проти українських військових. Так, у 2021 та 2022 роках у Росії вже звинувачували ЗСУ у "жорсткості", щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення до України. Так само Путін діє зараз, висуваючи неправдиві звинувачення, щоб зірвати 30-денне перемирʼя.

"Російські ультранаціоналістичні голоси використовували звинувачення Путіна та російських державних ЗМІ щодо українських (нібито – ред.) воєнних злочинів, щоб підтримати свої заклики до Росії відмовитися від будь-якого припинення вогню в Україні та виправдати жорстоке поводження з українськими силами на полі бою", - зазначили експерти.

Також експерти заявили, що у 2024 та 2025 роках було помічено різке зростання кількості підтверджених росіянами страт українських військовополонених, щоб ймовірно, робиться за наказом російського керівництва.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів, що насправді відбувається в Курській області.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп може піти на умови Кремля, щоб зупинити війну.

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