Експерти порекомендували раднику з нацбезпеки президента США збільшити постачання зброї Україні — ЗМІ

США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності.
Група експертів під час відеоконференції перед переговорами у Женеві закликала радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана надіслати більше зброї Україні.
Про це повідомляє Axios з посиланням на учасників зустрічі.
У відеоконференції брали участь прихильники жорсткої лінії у відносинах з Росією, у тому числі з тими, хто служив за колишнього президента Дональда Трампа.
"Завжди розумно вступати в контакт із прихильниками іншої точки зору. У цього ніколи не буває недоліків", — заявив Майкл Макфол, який обіймав посаду посла США в Росії.
Високопосадовці адміністрації Байдена заявляють, що є кілька областей, що викликають занепокоєння Росії, які США хотіли б обговорити. Серед них – нові обмеження на ракети, а також розмір та масштаби військових навчань у Європі. Співрозмовники видання рішуче спростували повідомлення про те, що США розглядають можливість скорочення чисельності військ у Європі. З їх слів, це не обговорюється. Вони також наголосили, що на майбутніх переговорах "не буде прийнято жодних чітких зобов'язань".
Салліван заявив порталу, що США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності.
"Ми знаємо, що частина російської стратегії полягає в тому, щоб спробувати відокремити нас від наших трансатлантичних союзників і партнерів і посіяти розбрат і сумніви в тому, як ми взаємодіятимемо в ході переговорів. Так справа не піде", — сказав радник президента США щодо нацбезпеки.
Нагадаємо, що Україна може отримати додатковий пакет воєнної допомоги від США: під питанням передача ПЗРК "Стінгер".
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