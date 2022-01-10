Експерти порекомендували раднику з нацбезпеки президента США збільшити постачання зброї Україні — ЗМІ

США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності.

Група експертів під час відеоконференції перед переговорами у Женеві закликала радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана надіслати більше зброї Україні.

Про це повідомляє Axios з посиланням на учасників зустрічі.

У відеоконференції брали участь прихильники жорсткої лінії у відносинах з Росією, у тому числі з тими, хто служив за колишнього президента Дональда Трампа.

"Завжди розумно вступати в контакт із прихильниками іншої точки зору. У цього ніколи не буває недоліків", — заявив Майкл Макфол, який обіймав посаду посла США в Росії.

Високопосадовці адміністрації Байдена заявляють, що є кілька областей, що викликають занепокоєння Росії, які США хотіли б обговорити. Серед них – нові обмеження на ракети, а також розмір та масштаби військових навчань у Європі. Співрозмовники видання рішуче спростували повідомлення про те, що США розглядають можливість скорочення чисельності військ у Європі. З їх слів, це не обговорюється. Вони також наголосили, що на майбутніх переговорах "не буде прийнято жодних чітких зобов'язань".

Салліван заявив порталу, що США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності.

"Ми знаємо, що частина російської стратегії полягає в тому, щоб спробувати відокремити нас від наших трансатлантичних союзників і партнерів і посіяти розбрат і сумніви в тому, як ми взаємодіятимемо в ході переговорів. Так справа не піде", — сказав радник президента США щодо нацбезпеки.

Нагадаємо, що Україна може отримати додатковий пакет воєнної допомоги від США: під питанням передача ПЗРК "Стінгер".

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