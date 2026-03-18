Експертів на «Дружбу» можуть і не пустити: реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають підтвердженої інформації про конкретні дати чи організовані поїздки міжнародних експертів на пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

За його словами, у відомстві бачили окремі повідомлення про можливий візит, однак їхнє походження залишається невідомим.

«Мені невідомо про якісь конкретні узгоджені дати чи поїздки. Так само не знаю, звідки з’явилася ця інформація», — зазначив він.

Водночас Тихий підтвердив, що Україна перебуває у постійному контакті з Європейською комісією та партнерами, зокрема Угорщиною і Словаччиною, щодо стану нафтопроводу, характеру пошкоджень і термінів його відновлення.

За його словами, раніше Єврокомісія зверталася до України із запитами щодо орієнтовних строків ремонту, і відповідні роз’яснення були надані.

Останній брифінг щодо ситуації відбувся минулими вихідними за участі МЗС, «Нафтогазу» та представників Угорщини і Словаччини. Під час нього партнерам надали детальну інформацію, включно з фото- та відеоматеріалами пошкоджень і перебігу ремонтних робіт.

У МЗС також наголосили, що рішення про доступ до стратегічних об’єктів ухвалюються виключно уповноваженими органами з урахуванням умов воєнного стану.

Окремо Тихий прокоментував міжнародну співпрацю України з країнами Перської затоки. За його словами, протягом останніх тижнів 11 держав звернулися до Києва із запитами про підтримку, а деякі вже висловили подяку за надану допомогу.

Україна, у свою чергу, розраховує на взаємну співпрацю з цими країнами за кількома ключовими напрямами, однак деталі наразі не розголошуються.

Нафтопровід «Дружба» — останні новини

Раніше повідомлялося, що інженери з країн ЄС можуть відвідати пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба» в Україні. Делегація нібито вже перебувала в Києві, а організацією поїздки займалося представництво Євросоюзу.

Очікувалося, що огляд інфраструктури відбудеться напередодні обговорення лідерами ЄС можливого кредиту для України обсягом 90 млрд євро.

Водночас, за даними ЗМІ, представники Угорщини та Словаччини участі у цьому візиті брати не мали.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України співпрацювати з ЄС у межах технічної та фінансової допомоги для відновлення «Дружби».