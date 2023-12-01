Експертка розповіла, чи "зливають" США Україну і чи втомились від війни

Що справді є дуже серйозним – це дуже великий рівень невпевненості Сполучених Штатів у їхніх власних силах.

Втома від війни в Україні є і в самій країні. А від чого у США не втомилися – то від ідеї, що саме Україна має перемогти у війні з Росією.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, яка щойно повернулася з Вашингтона з чергового адвокаційного відрядження.

Чи втомилися США від війни в Україні

"Я думаю, що така втома є і в самій Україні. Тобто тут ми не можемо нікого звинувачувати, казати, що от вони такі, не розуміють, не знають, не хочуть", – сказала експертка.

"Але я б хотіла сказати, від чого я не побачила втоми в Сполучених Штатах, спілкуючись і з політиками, і з дипломатами, експертами, пересічними американцями. Я не побачила втоми від ідеї, що якщо хтось і має однозначно перемогти в цій війні, то це має бути Україна. Я не побачила втоми від того, що Путіна необхідно покарати за цю агресію, покарати так, щоб він уже не смів нападати ні на кого – ні на саму Україну пізніше, ні на країни-члени НАТО. Тобто в цьому є переконання", – розповіла Гетьманчук.

Вона додала, що не побачила у США втоми від ідеї того, щоб і далі захищати свободу.

"Саме свободу, а не демократію. Це може виглядати для багатьох в Україні дещо дивно і несподівано, але коли ти кажеш про свободу, про те, що українці борються за свободу, це сприймається, особливо серед республіканців, набагато краще, ніж коли говорять просто про протистояння демократії і тиранії. Це те, про що говорить президент Байден. Демократія фактично стала його доктриною, і саме тому це асоціаціюється з нинішньою адміністрацією, з Демократичною партією США", – пояснила директорка Центру "Нова Європа".

США не впевнені у власних силах

"Що справді є дуже серйозним – це дуже великий рівень невпевненості в Сполучених Штатах у своїх власних силах, у собі. Це дуже відчувається. Це взаємопов’язані речі – ця невпевненість і перемога України. На цій невпевненості грають ті ж самі трампісти: що у них (демократів – ред.) просто не вистачає, вони не в тій ситуації, стані і форму, щоб сьогодні давати собі раду із усіма внутрішніми проблемами і питаннями, і ще й допомагати комусь у світі", – описала ситуацію експертка.

Чи "зливають" США Україну

Вона відповіла на уточнювальне запитання про те, чи означає це все, що "Україну не зливають".

"Я тут залишаюсь оптимісткою, тому що розумію, що якщо Байден дійсно хоче переобратись – а він хоче переобратись – то "злиття" України означає автоматичне політичне "злиття" його самого, його адміністрації", – запевнила Гетьманчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США бояться України в НАТО | Альона Гетьманчук

До слова, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що з боку країн-членів Євросоюзу не спостерігається жодних ознак втоми від України.

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