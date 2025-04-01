Експерти ISW проаналізували, чи погодять повне припинення вогню у найближчі три тижні

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Експерти Інституту вивчення війни проаналізували можливість укладення угоди між США, Україною та РФ про повне припинення вогню у найближчі три тижні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент США Дональд Трамп заявив, що для диктатора Путіна існує "психологічний дедлайн", коли РФ повинна піти на угоду про припинення вогню. На питання журналістів, чи є у цього дедлайну якісь терміни, Трамп відповів, що це "психологічний дедлайн".

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Трамп додав, що "якщо вважатиму, що (Росія – ред.) обдурює (Сполучені Штати – ред.), я не буду цьому радий".

Також у звіті йдеться про зустріч Трампа з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який говорив про 20 квітня, як потенційний термін повного припинення вогню.

"Росія навряд чи погодиться на "повне припинення вогню без будь-яких умов" протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі", - йдеться у звіті.

Експерти нагадали, що у Кремлі вимагають зняти санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривам для виконання умов припинення вогню на Чорному морі. Крім того, Росія хоче, щоб їй відновили доступ до міжнародної банківської системи SWIFT.

Експерти пишуть, що таким чином у Кремля хочуть зрозуміти, чи буде Вашингтон відповідати вимогам та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій.

В свою чергу Україна заявила, що готова на 30-денне припинення вогню у Чорному морі, якщо російські загарбники також будуть його дотримуватися, але наразі ці умови все ще не погоджені, вважають аналітики.

"Малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених штатів Дональд Трамп хоче, щоб кремлівський диктатор Путін «уклав угоду» про припинення агресії проти України.

Ми раніше інформували, що особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників.