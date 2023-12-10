Експорт неліберального світогляду: уряд Орбана виділив понад $ 1 млрд на виховання майбутніх лідерів Угорщини

Журналісти дізналися, що відбувається всередині Академії націоналістів завтрашнього дня Віктора Орбана вартістю 1 мільярд доларів.

Про це пише Bloomberg.

"Будапештський коледж перетворився на потужний інструмент для популістського угорського лідера для експорту свого світогляду", - повідомляє ЗМІ.

Колишній чотиризірковий готель в зеленому 11-му районі Будапешта Mathias Corvinus Collegium запрошує молодих людей у відносний світ розкоші.

Його штаб-квартира розташована за 20 хвилин ходьби вгору від річки Дунай, має доступ до спа-центру та навчальні капсули з видом на парк зі ставком із качками. Студенти можуть переглядати семінари від цифрової трансформації до модернізму в архітектурі. Вони можуть погуляти в кафе, названому на честь консервативного англійського філософа Роджера Скрутона, або записатися на навчальні поїздки до Великої Британії та Ірландії.

Навчальний заклад не є типовою установою в країні, де влада зосереджена навколо однієї людини та її погляду на світ.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан та його уряд наділили коледж понад 1 мільярдом доларів на виховання майбутніх лідерів Угорщини. Підкріплений грошима, які можна порівняти з рештою сукупного бюджету вищої освіти країни, коледж став полігоном для навчання наступного покоління послідовників Орбана, щоб забезпечити поповнення та експорт націоналістичних сил, які симпатизують його «неліберальній демократії».

Він також має філії та партнерства в Брюсселі, Берліні та Великій Британії, а також планує побудувати набагато більш розкішну будівлю на горі поблизу нинішньої штаб-квартири.

Тут відбуваються заходи з доповідачами, зокрема колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном і професором Колумбійського університету Джеффрі Саксом, який поділився деякою критикою Орбана щодо санкцій проти Росії через її війну в Україні. Нещодавно колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, союзник Орбана проти імміграції, якого звинуватили в наданні неправдивих свідчень у розслідуванні корупції, був відзначений як знаменитість на заході у Будапешті у листопаді.

Опікунську раду закладу очолює Балаш Орбан, близький помічник прем’єр-міністра Угорщини, хоча не пов’язаний з ним. Коледж описує себе як «незалежний, але не нейтральний до цінностей», і його головна місія полягає в тому, щоб розвивати таланти, а не нав’язувати будь-яку ідеологію, згідно з інформацією його керівництва.

«Це не стосується переважно угорської м’якої сили», – сказав Балаш Орбан у кулуарах заходу в Парижі цього місяця. «Це про моїх учнів. Я відповідаю за нове покоління угорців», - переконаний він.

Коледж пропонує додаткові заняття для студентів інших шкіл та університетів, щоб покращити свої мовні навички, письмо та комунікацію, які часто є проблемними моментами у звичайній системі навчання, орієнтованій на заучування.

З курсами, починаючи від економіки до психології, він охоплює початковий рівень аж до наставництва та наукової підтримки для докторантів, переважно з гуманітарних наук.

Проте це не звичайний заклад. Після скромного початку у якості невеликої академії, заснованої в 1990-х роках, вона перетворилася на ключовий важіль впливу Орбана на освіту, підкріплений величезною фінансовою могутністю.

Вливання активів урядом у 2020 році означало, що коледж отримав 10% акцій нафтопереробного заводу Mol Nyrt., а також виробник ліків Gedeon Richter Nyrt., пов’язаний як найбільший власник у кожній з іншою освітньою основою. Ці дві компанії складають приблизно половину індексу фондового ринку Угорщини.

Навчальний заклад також може похвалитися першокласним майном по всій Угорщині та мажоритарним пакетом акцій Libri, книготорговця, який викликав суперечки, загортаючи деякі книги в пластикову фольгу. Компанія дотримувалася закону, введеного урядом, який обмежує маркетинг матеріалів, які можуть вважатися такими, що рекламують гомосексуалізм або зміну статі для неповнолітніх.

Керівництво Орбана влило «надзвичайні» суми грошей у коледж, щоб допомогти виховати коло інтелектуалів, які допоможуть його партії «Фідес» утримати владу вдома та розширити свій вплив за кордоном, сказав Даніель Гегедус, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, який займається Центральною Європою.

Наприклад, заклад публікує дослідження про такі речі, як відносини Європейського Союзу з ЛГБТК-групами, які зазнали нападок в Угорщині Орбана. В одному звіті стверджується, що ЄС перетворився на «наднаціональну групу захисту ЛГБТК», щоб блок міг отримати «моральний авторитет». Генеральний директор установи Золтан Салаї також є головним редактором новинного сайту Mandiner, який пропагує погляди Орбана.

«Це є частиною пропагандистської машини Fidesz», — сказав Хегедус, який проживає в Берліні. «Орбан хотів би створити такий органічний інтелект або мережу публічних інтелектуалів в Угорщині, перш за все заради стабільності режиму».

Нагадаємо, Віктор Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а у прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

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