Експорт зерна через Чорне море: глава МЗС Німеччини очікує зрушень найближчими тижнями

Зерно / © Pixabay

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сподівається, що найближчими тижнями вдасться досягти результату щодо експорту зерна з України та Росії через Чорне море.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті.

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«Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії до країн Глобального Півдня», — заявив Вадефуль.

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За його словами, питання перевезення зерна через Чорне море порушували багато учасників переговорів. Міністр запевнив, що продовжуватиме зусилля для досягнення домовленостей.

«Вважаю, що в найближчі тижні тут ще можна досягти результату», — наголосив він.

Вадефуль також назвав зустріч G20 однією з небагатьох можливостей переконати Росію припинити бойові дії та розпочати переговори про завершення війни проти України.

Водночас він пояснив відмову західних міністрів від спільного фото з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим: вони не хотіли створювати враження єдності з Росією.

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За словами Вадефуля, європейські держави зберігають спільну позицію щодо підтримки України та необхідності переговорів. До припинення бойових дій і початку переговорів вони продовжуватимуть допомагати Києву й посилювати тиск на Москву.

Міністр вважає, що економічний тиск на РФ та відсутність значного просування російських військ створюють можливості для дипломатичних зрушень.

Зернова криза — що відомо

Удари України та Росії по сільськогосподарському експорту можуть призвести до світової кризи з постачанням зерна. Найбільший ризик пов’язаний із пшеницею, значна частина якої перевозиться через Чорне море.

Росія також посилила ракетні удари по українських портах Чорного моря.

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РФ та Україна разом контролюють 27% світового експорту пшениці. Основна частина цих постачань проходить через Чорне море, і обидві країни є ключовими постачальниками зерна для багатьох держав Близького Сходу та Північної Африки.

Ситуацію ускладнюють високі ціни на пальне й добрива. Ціни на пшеницю уже вищі на понад 25%, ніж 2025-го. ООН прогнозує, що через кліматичні фактори близько 50 млн людей можуть зіткнутися з гострою продовольчою небезпекою до кінця цього року.

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